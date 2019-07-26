Барнаул, 26 июля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Любопытную аллегорию в связи с масштабными природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке предложил сотрудник газеты «Алтайская правда» Андрей Никитин. В небольшой заметке «Про смог черное небо над небоскребом», опубликованной на его странице в Facebook, он сравнил Россию с огромным небоскребом, где «где-то между пятидесятым и восемьдесят вторым этажами загорелось»:

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

«Наша страна похожа на огромный стоэтажный небоскреб, в окружении домиков поменьше. Те заселены плотно, на каждом этажике маленькие квартирки, в которых живет много людей, и они все выходят и прибираются вокруг себя. Так что эти домики выглядят ухоженными, чистенькими и аккуратными.

А в нашем небоскребе более или менее заселены, например, этажи с первого до десятого, потом восемнадцатый, тридцать первый, пятидесятый и еще немного на восемьдесят втором и девяносто третьем. Да и то, дальше пятого этажа где-то по две квартиры обжиты, а где-то и одна, да и в той бобыль какой-нибудь обитает. Почему так — да что-то ехать на лифте долго, а пешком по лестнице — совсем неохота. И квартиры там совсем пустые и холодные стоят, а жильцов на них — не найти. В общем, так исторически сложилось. И окна светятся в нашем небоскребе — то тут, то там, а в целом он весь повыше темными проемами зияет.

И вот где-то между пятидесятым и восемьдесят вторым этажами загорелось. И горит так плотно этажей семь. Да и горит там всё время, но гарь обычно вверх уходила, и никому дела до нее веками не было. А тут она почему-то вопреки традиции вниз пошла. И народ на средних этажах всполошился — что за черт, немедленно тушите.

А как тушить? Там, где горит, пожарный гидрант один и пожарных двое. Снизу перебрасывать? Это на лифте долго, а пешком еще муторней. А если на такой масштаб бедствия по-хорошему снаряжать спасателей с огнетушителями, то надо сразу всех с нижних этажей туда бросить, иначе полумерами не отделаться. А если бросить всех, то загорись внизу что-то, кто там тушить станет? Да и до первых этажей, где две трети жильцов обитают, смог-то не дошел, у них там свои заморочки и на эти далекие этажи с 64-го по 71-й им чисто по-человечески фиолетово, как было фиолетово раньше тем, кого на 50-м дым от этого постоянного пожара веками не тревожил, пока не завоняло. Вот сидим мы тут, нюхаем гарь.

Андрей Никитин А что делать? Да никто не знает. Дом же не перестроишь — он от перестройки только ломается, и жильцов не завезешь — дураков нету в такую высь лезть. Снизу говорят — само потухнет или ветер переменится. Вот сидим и ждем, авось, как встарь, задует вверх и опять мы про эти этажи не вспомним».

Цитата со страницы Андрея Никитина в facebook Андрей Никитин: про смог черное небо над небоскребом

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в России полыхает 256 лесных пожаров площадью 2 300 335 га. Эти очаги не будут потушены из соображений экономической целесообразности, но дымовой шлейф от них распространился уже по многим территориям Сибири, Урала и Дальнего Востока. К петиции с воззваниями ввести режим ЧС присоединились более 70 тысяч граждан и даже некоторые депутаты Госдумы РФ.

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