Москва, , 09:54 — REGNUM

Депутаты Госдумы подписывают обращение к главе российского правительства Дмитрию Медведеву о необходимости введения режима ЧС в Сибири из-за масштабных природных пожаров. Его текст на своём канале разместил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Обращение депутатов Госдумы РФ к Дмитрию Медведеву по поводу введения режима ЧС из-за сибирских пожаров Цитата из канада депутата Госдумы РФ Михаила Щапова

В коротком воззвании сказано:

«В Сибирском федеральном округе и Якутии назревает экологическая катастрофа. Площадь лесных пожаров в настоящее время превысила 1,3 миллиона гектаров. За последние несколько суток площадь пожар выросла на 300 тысяч гектаров. В Красноярском крае зафиксировано более 130 очагов лесных пожаров общей площадью 906 тысяч гектаров. В Республике Якутия и Иркутской области площадь пожаров составляет около 500 тысяч гектаров. Смог от пожаров отравляет воздух в населённых пунктах практически всего Сибирского федерального округа и Якутии. Петиция с требованием ввести режим ЧС набрала более 70 тысяч подписей граждан, проживающих в Сибири и Якутии. В этой связи просим рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации и принять дополнительные меры, направленные на ликвидацию пожаров».

Подписав документ, Щапов отметил, что таких масштабных пожаров в России не было давно.

«Федеральный центр должен срочно бросить все возможные силы и средства на тушение. Ни регионы, ни муниципалитеты с такими площадями возгорания сами не справятся», — считает парламентарий.

Помимо Михаила Щапова свои подписи под воззванием поставили другие депутаты.

Как же сообщало ИА REGNUM, в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает сейчас 256 лесных пожаров на 2 300 335 га, которые не будут потушены из соображений экономической нецелесообразности. Тем временем шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры. У граждан ухудшилось самочувствие.

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