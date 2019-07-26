Москва, 26 июля 2019, 09:54 — REGNUM
Депутаты Госдумы подписывают обращение к главе российского правительства Дмитрию Медведеву о необходимости введения режима ЧС в Сибири из-за масштабных природных пожаров. Его текст на своём канале разместил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).
В коротком воззвании сказано:
Подписав документ, Щапов отметил, что таких масштабных пожаров в России не было давно.
«Федеральный центр должен срочно бросить все возможные силы и средства на тушение. Ни регионы, ни муниципалитеты с такими площадями возгорания сами не справятся», — считает парламентарий.
Помимо Михаила Щапова свои подписи под воззванием поставили другие депутаты.
Как же сообщало ИА REGNUM, в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает сейчас 256 лесных пожаров на 2 300 335 га, которые не будут потушены из соображений экономической нецелесообразности. Тем временем шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры. У граждан ухудшилось самочувствие.
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