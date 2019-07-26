Хабаровск, 26 июля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в трёх районах Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

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Штормовое предупреждение объявлено в Верхнебуреинском, Хабаровском и Тугуро-Чумиканском районах.

На Амуре в течение трёх дней ожидается подъем уровня воды на 40−50 см.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке ухудшается паводковая ситуация. Глава МЧС Евгений Зиничев прилетел в ДФО для проверки готовности всех служб.