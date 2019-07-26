Магадан, 26 июля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Июльский снег на Колыме и заморозки нанесли урон сельскому хозяйству в нескольких районах Магаданской области. Личные подворья и фермеры рискуют остаться без урожая картофеля и овощей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Сажают картофель (фрагмент). 1943

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«У картофеля ботва погибла из-за резкого перепада температуры. Клубни уже не вырастут. Мы остались без урожая. Под вопросом и тепличные овощи — им не хватает солнечной погоды. Зона рискованного земледелия», — пишут в соцсетях магаданцы.

Как правило первые морозы на Колыме случаются в конце августа — начале сентября. В этом году в середине июля синоптики зафиксировали понижение температуры до — 7 градусов. Правда, специалисты утверждают, что теплые дни ещё будут в регионе. 27 июля обещают до 26−27 градусов жары.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Ягоднинском, Сусуманском и Омсукчанском районах Колымы выпал снег.