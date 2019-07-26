Хабаровск, 26 июля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. В Хабаровском крае госпитализирован ещё один ребёнок после пожара в палаточном лагере «Холдоми». У него диагностировано отравление угарным газом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больнице

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Помимо отравления угарным газом, мальчик пережил сильнейшую стрессовую ситуацию, с ним работают психологи.

Ещё одна девочка, отравившаяся угарным газом и получившая небольшой ожог руки, выписана из больницы. В настоящее время в стационаре находятся ещё два мальчика, отравившиеся угарным газом, врачи сообщают, что их состояние удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного курорта «Холдоми» под Хабаровском произошёл пожар. В огне погибла девочка, ещё трое детей умерли от полученных ожогов в больнице Солнечного района. Возбуждены уголовные дела, арестованы трое подозреваемых — начальник лагеря, собственник горнолыжного курорта, сотрудник МЧС.

Расследование поручено Центральному аппарату СК РФ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших детей и сообщил, что лично будет знакомиться с материалами расследования.

В Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур.