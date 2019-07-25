Магадан, 26 июля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. В Магаданской области проверяют в связи с трагедией в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае все детские летние лагеря на соответствие нормам противопожарной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

61.mchs.gov.ru Инспектор государственного пожарного надзора

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Основная часть оздоровительных лагерей находится в районе посёлка Снежный: «Северный Артек», «Энергетик», СОК «Снежный», «Патриот», «Энергетик» и другие.

Во всех лагерях проверяют и обновляют системы пожарного оповещения, проводят спецобработку деревянных и тканных поверхностей составом, который не препятствует распространению огня. С детьми проводят противопожарную профилактику и учебную тревогу.

По заключению комиссии сделан вывод, что магаданские лагеря обеспечены противопожарной защитой и средствами тушения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов поручил министрам правительства провести проверку всех детских лагерей региона в связи с трагедией в лагере «Холдоми».