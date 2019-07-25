Триполи, 25 июля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Около 150 мигрантов считаются пропавшими без вести после кораблекрушения в Средиземном море, 25 июля передает агентство Associated Press.

Морское побережье

По информации ООН, на двух катерах, ранее 25 июля затонувших у побережья Ливии в 120 км от Триполи, находились около 300 человек. Спасти удалось 147 беженцев.

«Только что произошла худшая трагедия в Средиземном море в этом году» , — заявил Верховный комиссар ООН по беженцам Филиппо Гранди.

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