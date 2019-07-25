Берлин, 25 июля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В подземных водах на территории Германии скопилось слишком много удобрений и нитратов. Это может «влететь в копеечку» как федеральному правительству, так и властям земель: Германии грозит повторный иск от Европейской комиссии, передает канал n-tv 25 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

Европейская комиссия начала второй этап расследования нарушения условий директивы о нитратах из-за слишком медленной их реализации, сообщило министерство окружающей среды Германии.

Теперь у правительства Германии есть два месяца, чтобы дать ответ на официальное уведомление Комиссии. До тех пор она должна принять меры против чрезмерного использования удобрений. После этого Комиссия решит, подавать ли второй иск против Германии в Европейский суд. В случае осуждения Германии грозит штраф в размере до €850 тыс. ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом немецкие фермеры призвали реформировать европейское законодательство о генномодифицированных продуктах. Они предлагают вывести новые сельскохозяйственные культуры, приспособленные к изменениям климата.