Шкойдиц, , 10:08 — REGNUM

Ассоциация фермеров Германии требует внести изменения в законы Европейского союза, касающиеся генной инженерии. Это необходимо для приспособления сельскохозяйственных растений к изменениям климата, передает канал n-tv.

Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857

На двухдневном съезде работников сельского хозяйства в саксонском Шкойдице глава Ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид предложил изменить законодательство и начать выращивать культуры, способные переживать климатический стресс — как жару и засуху, так и периоды похолодания.

Предложения Руквида поддержала министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Взамен она потребовала от фермеров поддержать экологическую повестку, активно включившись в дискуссию и доказав свою приверженность целям, поставленным правительством в сфере защиты окружающей среды.

Напомним, в 2018 году урожай в Германии серьезно пострадал от сильной засухи, что отразилось на ценах на сельскохозяйственную продукцию осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне суд счел законным массовое уничтожение лишней птицы в сельском хозяйстве Германии, пока не будут изобретены новые, более гуманные способы регуляции численности цыплят.