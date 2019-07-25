Москва, 25 июля, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Китайская автокомпания Brilliance готовится к выводу на российский авторынок нового кроссовера Brilliance V3. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

Авто.IronHorse.ru Brilliance V3

Несмотря на то, что первая партия кроссоверов уже доставлена в Россию, точный срок их поставок дилерам пока неизвестен.

По информации портала, новый кроссовер будет продаваться на российском авторынке в четырех комплектациях. Стоимость новинки пока не сообщается.

Вполне возможно, что в России появится не свежая версия Brilliance V3, представленная на Шанхайской автовыставке, а автомобиль 2016 модельного года. Ведь именно на эту версию компания в свое время получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Напомним, что в ОТТС указано, что кроссовер Brilliance V3 оснащён 107-сильным мотором объёмом 1,5 л., который агрегатируется с 5-скоростной «механикой» или «автоматом». Автопроизводители снабдили новинку передней подвеской независимого типа и задней — полузависимой. Также в автомобиле установлено рулевое управление с электрическим усилителем. Стоит отметить, что все тормоза у Brilliance V3 дисковые.

Читайте также: Названо количество проданных в России автомобилей китайских брендов