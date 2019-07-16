Москва, , 07:36 — REGNUM

За период с января по июнь 2019 года в России было реализовано 16 022 машины китайских брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Этот показатель только на 0,4% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

Первое место по продажам автомобилей китайских марок на российском авторынке принадлежит Geely. За полгода было продано 4 032 авто этого бренда, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На второй строчке — Haval. По итогам января-июня 2019 года жители России приобрели 3 492 машины Haval. Продажи авто этого бренда выросли в три раза по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Третья строчка у китайской марки Chery. Показатель продаж этого бренда составляет 2 767 экземпляров, что на 5% меньше результата продаж прошлого года. На четвертом и пятом местах китайские бренды Lifan (2 654 ед.; — 64%) и Zotye (1 004 ед.; — 17%).

Далее следуют: DFM (812 ед.; +29%), Changan (557 ед.; — 21%), FAW (466 ед.; — 36%), Foton (118 ед.; — 45%), Brilliance (99 ед.; +19%) и HTM (21 ед.; — 49%).

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