Токио, 25 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Осуществленный утром 25 июля новый ракетный пуск Северной Кореи не вызвал прямой угрозы для безопасности Японии, заявил премьер-министр этой страны Синдзо Абэ.

Sohu.com Запуск северокорейской баллистической ракеты

Вместе с тем Абэ заявил, что Япония продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами и Южной Кореей по северокорейскому вопросу, передает Kyodo.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности. Утверждалось. что снаряды были запущены из районов северокорейского города Вонсана. Отмечалось, что ракеты пролетели расстояние в 430 километров.

Читайте также: Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности