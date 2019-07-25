Красноярск, 25 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили шесть лесных пожаров на общей площади более 170 га — в Кежемском и Эвенкийском районах, в том числе пять очагов в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июля в министерстве сельского хозяйства региона.

54.mchs.gov.ru Ликвидация лесных пожаров

При этом на утро 25 июля в крае зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади 906 тыс. га. В том числе в авиационной и наземной зонах в четырёх районах действуют 20 возгораний на площади 7 тыс. га. Их тушением занимаются более 600 человек, более 20 единиц техники.

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Основная часть возгораний действует в Эвенкии. Большинство зафиксировано в так называемой зоне контроля, на отдалённых и труднодоступных территориях — 109 на площади 899 тыс. га. Такие пожары власти имеют право не тушить, если специальная комиссия сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение будут превышать причинённый ими ущерб. Как уточнили в минлесхозе, три пожара в зоне контроля краевая комиссия КЧС обязала тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы.

В Эвенкии усилена лесопожарная группировка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По этой же причине режим ЧС введён на территории Эвенкийского муниципального района края.

Жители региона жалуются на задымление от пожаров. В минлесхозе подчеркнули, что на автоматизированном посту «Красноярск-Солнечный» за прошедшие сутки зафиксированы случаи превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) по сероводороду до 1,44 раза. Также все посты территориальной сети наблюдения показали превышения среднесуточных ПДК по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) в пределах 2,4 раза.

Напомним, ряд регионов Сибири и Урала в июле сообщил о задымлениях на своих территориях, связав это с лесными пожарами, действующими в Красноярском крае и Иркутской области.

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По состоянию на 24 июля в Красноярском крае и Иркутской области, по данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров превышала 1,3 млн га.