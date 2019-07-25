Москва, 25 июля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Китай впервые начал экспортировать подержанные машины в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Laitr Keiows Стоянка поддержанных автомобилей

Первой в КНР начала продавать подержанные машины за рубеж провинция Гуандун. По информации министерства торговли Китая, в первую партию вошли 300 автомобилей. Общая стоимость машин составила 2,5 млн долларов.

В связи с падением спроса на новые китайские машины в 2018 году власти Китая разрешили 10 китайским регионам вывозить за рубеж подержанные автомобили. Эта мера должна позволить частично разгрузить внутренний вторичный авторынок. Так, например, в 2018 году в Китае было перепродано 13,82 млн подержанных автомобилей.

Ожидается, что предпринятая мера поможет автолюбителям страны чаще менять машины, что в свою очередь приведет к росту спроса на новые автомобили.

По расчетам министерства торговли КНР, на долю экспортируемых машин с пробегом из Китая придется около 10% от всего объёма вторичного рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Такое решение власти Китая приняли после сокращения уровня продаж авто в 2018 году, что произошло впервые с 1990-х годов.

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