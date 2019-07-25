Иркутск, 25 июля, 2019, 06:10 — ИА Регнум. Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Но если посмотреть данные ФБУ «Авиалесоохрана», совершенно очевидно, что речь идёт о сибирских и части дальневосточных территорий. Также не сообщается, что именно Приангарье уже который день выходить на первое место по лесным пожарам в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В труднодоступных районах страны (в зоне контроля) действует 283 возгорания на 1,9 млн га. Сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 850 тыс. га, а также в Якутии, там огнем охвачено более 650 тыс. га», — сказано в официальном сообщении иркутских властей.

Тем временем жители Сибири, задыхающиеся от вредных примесей и гари, шлейф от которых распространился уже до Урала, подписываются под петицией с требованием ввести режим ЧС из-за пожаров. По данным на утро 25 июля, за два дня существования петиции её подписали более 52 тысяч человек.

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