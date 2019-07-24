Иркутск, , 10:06 — REGNUM

Пожароопасная обстановка в терпящий бедствие от наводнения Иркутской области остаётся самой проблемной в России. Как сообщает ФБУ «Авиалесохрана», если всего по состоянию на 24 июля в РФ действует 170 лесных пожаров на площади 172 756 га, то на земли лесного фонда Приангарья пришёлся71 пожар. Площадь возгораний составила 119 524 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Даже в соседнем Красноярском крае масштаб лесных возгораний сейчас не такой большой. Там действует 60лесных пожаров на площади 49 891 га. Третье место в этом горящем рейтинге занимает Бурятия (четыре пожара на площади 943 га).

Далее следуют: Якутия (19 лесных пожаров на территории 674 га); Югра (четыре пожара на землях лесного фонда на площади 533 га); Ямало-Ненецкий автономный округ (пять пожаров на землях на площади 486 га); Алтайский край (три пожара на площади 21 га); Томская область (один пожар на площади два га); Тюменская область (один пожар на землях лесного фонда на площади 1 га).

«На тушении лесных пожаров задействовано 2 363 человека, 315 единиц техники. На авиамониторинге — 42 воздушных судна, на тушении — 25 воздушных судов». ФБУ «Авиалесохрана»

Но это далеко не все возгорания. Многие попали в разряд так называемых, пожаров-отказников, которые не будут потушены из-за «экономической нецелесообразности». Только в Иркутской области такие очаги 24 июля бушуют на территории в более 300 тысяч гектаров.

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