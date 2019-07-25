Хабаровск, 25 июля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал лично ознакомиться с материалами расследования трагедии в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в результате которой четверо детей погибли, несколько детей и взрослых получили ожоги и отравления угарным газом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин «Знаю, что МЧС уже приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями, в том числе, и прежде всего, наверное, как сейчас видно из этой трагедии, над лагерями подобного рода, над палаточными лагерями. Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошла трагедия — вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации ЦРБ Солнечного района Хабаровского края. Все дети — жители Комсомольска-на-Амуре. Горнолыжная база «Холдоми» является объектом ТОР «Комсомольск». Здесь проходят различные мероприятия, включая Международный форум «Амур». Для этого форума и были закуплены палатки «Памир-30».

Соболезнования семьям погибших детей выразил президент России Владимир Путин.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ.