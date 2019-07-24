Хабаровск, 25 июля, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Производитель палаток «Памир-30», в которых во время пожара в лагере «Холдоми» под Хабаровском погибли дети, прокомментировал заявления дирекции лагеря о том, что палатки имели сертификаты негорючести. Как следует из официального заявления производителя, в России отсутствует сертификация палаток, а руководство лагеря нарушило правила установки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Сгоревшие палатки

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«В СМИ опубликованы заявления директора лагеря Максима Кузнецова о том, что все палатки имели сертификат негорючести. Палатки ему рекомендовало правительство края, на почту скидывались соответствующие пожарные сертификаты, в которых прописано о малогорючести и тугоплавкости материалов. На территории России не существует сертификатов негорючести палаток, и, как следствие, такой документ не мог быть передан покупателю. Ему были переданы сертификаты соответствия на технические условия завода-изготовителя, паспорт качества, руководство по эксплуатации и протоколы испытаний палаток на морозостойкость. Производство палаток не является лицензируемым видом деятельности и не требует сертификации», — заявила генеральный директор «НПФ ОРТ» Дарья Клименкова.

Дирекция завода также обратила внимание на то, что, судя по видео и фотоматериалам, которых сегодня много в сети, палатки были установлены с грубейшим нарушением требований безопасности — вплотную друг к другу. Если бы палатки установили на расстоянии 5—6 метров одна от другой, как того требуют правила безопасности, пламя не перекинулось бы с вспыхнувшей палатки на остальные.

Дирекция НПФ ОРТ «НПФ ОРТ» производит палатки в соответствии с действующим российским законодательством, но не может нести ответственности за несоблюдение правил безопасности, руководства по эксплуатации, правил технической эксплуатации электроустановок и оборудования потребителей и правил пожарной безопасности организаторами палаточных лагерей».

Как сообщало ИА REGNUM, с тем, что дирекция лагеря грубо нарушила правила безопасности при установке палаток, согласен и эксперт агентства, член координационного совета по развитию туризма при правительстве РФ Сергей Менделевич. Он также обратил внимание на то, что палатки, где жили дети, были установлены вплотную друг к другу, что и послужило причиной для мгновенного распространения пламени.

В ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» случился пожар. В огне погибла девочка, ещё трое детей скончались в реанимации Солнечной ЦРБ. Всего при пожаре пострадали 12 человек, включая взрослых, отравившихся угарным газом.