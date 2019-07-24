Москва, , 15:53 — REGNUM

Пожар в детском лагере «Холдоми» стал масштабным из-за близости палаток друг к другу. Об этом сообщил член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Менделевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не согласен, что вся ответственность лежит на владельцах лагерей. Это местные власти начинают себя выгораживать. Лагерь проверяли и пожарники, и МЧС, у меня нет данных, что владелец обманывал родителей. Совершенно очевидно, что тут ни один-два человека, владельцев лагеря, виновны. Насколько мне известно, задержан представитель МЧС, который проводил проверку лагеря», — заявил специалист в сфере туризма.

Причиной же, почему пожар стал масштабным и уничтожил 20 палаток из 26, стала высокая плотность лагеря. Палатки стояли очень тесно, что позволило огню перекидываться с одной на другую.

«Если бы они стояли на расстоянии пяти-шести метров, пожар бы не перекинулся от одной палатки на другую», — отметил Менделевич.

Как сообщало ИА REGNUM, палаточные детские лагеря не опаснее тех, где дети живут в деревянных домах, считает Менделевич.

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