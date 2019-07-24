Могадишо, 24 июля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Основной целью теракта в Сомали мог быть новый посланник Организации Объединённых Наций Джеймс Суон, 24 июля передаёт агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

По информации агентства, посланник ООН вышел из правительственного здания в Могадишу всего за пару минут до того, как произошел взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июля террорист-смертник атаковал правительственное здание в столице Сомали, в результате взрыва пострадали государственные чиновники, в том числе мэр Могадишо.

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