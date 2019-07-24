Могадишо, , 19:06 — REGNUM

Одним из пострадавших в результате теракта в столице Сомали является мэр Могадишо, 24 июля передает агентство Reuters.

Сообщается, что в числе пострадавших от нападения ещё несколько высокопоставленных чиновников. По неподтвержденной информации, есть погибшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июля террорист-смертник атаковал правительственное здание в Могадишу. Нападение приписывают группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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