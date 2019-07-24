Гейдон, Великобритания, 24 июля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin приступит к серийному выпуску первого в истории бренда кроссовера DBX в декабре 2019 года. Об этом 24 июля сообщается на сайте Autocar.

emperornie Aston Martin DBx

Производство кроссоверов будет налажено на новом предприятии, которое находится на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил (RAF) в английской деревне Сент-Атан в Южном Уэльсе.

В основе нового автомобиля будет лежать новая платформа. Под капотом кроссовера будут установлены те же бензиновые двигатели, что и у спорткаров DB11. Одним из них станет мотор мощностью 500 л. с. и объёмом четыре литра. В будущем ожидается гибридная версия модели.

Заказанные автомобили первые клиенты получат во второй половине 2020 года.

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