Иркутск, 24 июля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. На фоне информации ФБУ «Авиалесохрана» о том, что по состоянию на 24 июля на землях лесного фонда Иркутской области действует 71 пожар на площади 119 524 га, усилия по тушению природных очагов возгорания выглядят весьма скромно. Всего за последние сутки в Приангарье ликвидировано всего три пожара. Причём, площадь потушенных лесных пожаров составила чуть более 6 тысяч гектаров. Такие данные привходит официальный сайт региона.

Ylvers Пожар в лесу

«Помимо этого в локализованное состояние на утро 24 июля перешли девять очагов — пять в Киренском районе, по одному в Усть-Кутском, Жигаловском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском. Площадь локализованных пожаров составляет 9 550 га, в том числе 9 533 га, покрытых лесом». Правительство Иркутской области

И это при том, что в Иркутской области решено не тушить 41 возгорание на территории в 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом) по причине «экономической нецелесообразности». Так называемые, пожары-отказники находятся в Катангском районе (16), а также Керенском (12), Мамско-Чуйском (10), Бодайбинском (два) и Усть-Кутском (один) районах.

На ликвидации пожаров 23 июля работали 211 парашютистов-десантников, 114 специалистов лесной охраны, 234 мобилизованных гражданина. К тушению привлекались 108 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июля Иркутская область опять вышла в лидеры по лесным возгораниям. Если всего в РФ действует сейчас 170 лесных пожаров на площади 172 756 га, то на земли лесного фонда Приангарья пришёлся71 пожар. Площадь возгораний составила 119 524 га.

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Дымовые шлейфы от иркутских и красноярских пожаров достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.

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