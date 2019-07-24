Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре 25 июля похоронят 11-летнюю девочку, погибшую во время пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском. Об этом сообщили в городской администрации.

Скорбь

«Первые похороны состоятся завтра, — сообщил ТАСС представитель администрации. — Такое решение приняли родители девочки, которая первой погибла в ночь трагедии».

Тела троих детей, которые скончались в больнице (двое из Комсомольска-на-Амуре, одна девочка из Амурска) будут доставлены в город сегодня, 24 июля. Предварительно, похороны могут быть назначены на 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в детском палаточном лагере «Холдоми», расположенном в сорока километрах от Комсомольска-на-Амуре, пострадали 12 человек, четыре ребёнка погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело, директор детского лагеря, а также и учредитель компании, организовавшей детский отдых, задержаны.

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