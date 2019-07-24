Иркутск, 24 июля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, сообщившей в интервью газете «Известия» о своём недавнем визите в Иркутскую область и «экологическом Чернобыле», — предприятии «Усольехимпром», нужно чаще бывать в Приангарье, тогда она знала бы о существовании куда более опасной экологической катастрофы, считает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Загрязнение воды

«Речь идёт о 6,2 млн кубометров ядовитых веществ бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), которые хранятся в картах-накопителях прямо на берегу Байкала. В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье не прекращаются дожди и мощный селевой поток в любой момент может смыть в самый большой резервуар пресной воды на Земле.

Может быть, «бревно в глазу» столичного чиновника объясняется тем, что ответственные за то, что проект по утилизации этого «экологического Чернобыля» за несколько лет так и не был реализован, находятся, в том числе, и в федеральных ведомствах?» Светлана Шаповалова

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Напомним, «Усольехимпром» (входит в ООО «Группа «Нитол») являлось одним из крупнейших химических предприятий в Сибири. До своей остановки в 2012 году там выпускали кислород, азот, хлорные продукты, карбид кальция, эпихлоргидрин, ацетилен и поливиниловую смолу. В дальнейшем моногород Усолье-Сибирское был включён в в список территорий с наиболее сложным социально-экономическим положением в связи с негативным влиянием на его экономику процесса консервации производства на градообразующем предприятии ООО «Усольехимпром». В марте 2019 года региональные власти заключили соглашение о включении ликвидации «Усольехимпрома» в нацпроект «Экология». Кстати, опроблемах, связанных с предприятием «Усольехипром», местные власти говорили федеральным властям неоднократно, но безрезультатно.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава Росприроднадзора Светлана Радионованазвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

«Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — пояснила глава надзорного ведомства.

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