Цветы и игрушки несут к школам, где учились жертвы «Холдоми»
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 июля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы и игрушки к школам, в которых учились дети, погибшие при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Цветы и игрушки в память о трагедии
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Горожане несут цветы и игрушки к школе №36 и лицею №1 Комсомольска-на-Амуре, где учились погибшие дети.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» вспыхнул пожар. Девочка Софья погибла сразу, еще трое детей скончались сутки спустя в реанимации Солнечной ЦРБ от полученных ожогов.
Возбуждено уголовное дело.