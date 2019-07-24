Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 июля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы и игрушки к школам, в которых учились дети, погибшие при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и игрушки в память о трагедии

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Горожане несут цветы и игрушки к школе №36 и лицею №1 Комсомольска-на-Амуре, где учились погибшие дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» вспыхнул пожар. Девочка Софья погибла сразу, еще трое детей скончались сутки спустя в реанимации Солнечной ЦРБ от полученных ожогов.

Возбуждено уголовное дело.