Владивосток, 24 июля, 2019, 06:13 — ИА Регнум. В рамках административной реформы, затеянной губернатором Приморья Олегом Кожемяко, зарплаты высших чиновников краевой администрации увеличатся в несколько раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Преобразование администрации края в краевое правительство влечёт за собой кратное увеличение зарплаты высших чиновничьих должностей — это следует из законопроекта, который сегодня, 24 июля, рассматривает Заксобрание Приморья.

Так, законопроектом предусматривается появление таких должностей, как председатель правительства края, его заместители, заместители-министры, министры, руководитель аппарата губернатора и правительства, аудитор КСП, уполномоченный по правам ребёнка и ряд других. Финансово-экономическое обоснование вводимых изменений прямо говорит, что увеличение количества государственных должностей и изменение системы оплаты труда «потребует дополнительно расходов краевого бюджета, которые планируется обеспечить за счёт средств, высвобожденных в результате оптимизации численности работников органов государственной власти Приморского края и расходов на их содержание, без привлечения дополнительных средств краевого бюджета».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина заявила, что преобразование администрации в правительство потребует дополнительных расходов на чиновников в размере 211 млн рублей, которые, как она видит, можно получить за счёт оптимизации рядовых чиновников краевой администрации.