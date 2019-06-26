Владивосток, , 09:47 — REGNUM

На очередном заседании Законодательного собрания Приморья абсолютным большинством голосов депутаты приняли поправки к краевому Уставу, которыми администрация преобразуется в правительство. Однако, такой исход был не лёгким и во время дебатов разгорелись нешуточные споры, инициаторами которых выступили не только представители оппозиции, но и видные единороссы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После выступления первого вице-губернатора Веры Щербины, разъяснившей депутатам суть законопроекта о поправках в краевой Устав, которыми запускается административная реформа, представитель «Единой России» Игорь Чемерис высказался предельно жестко в отношении реформ, задуманных губернатором Олегом Кожемяко.

«Принимая стратегические решения, нужно руководствоваться объективными фактами, а не только субъективными желаниями и мнениями. Для изменения структуры краевой администрации было бы хорошо для начала провести анализ всех существующих управлений и подведомственных предприятий на предмет дублирования выполняемого функционала. Но этого нет, а равно и не понятно, на основании чего будет формироваться правительство», — цитирует ИА «ПримаМедиа» депутата.

Игорь Чемерис отметил, что предложение кратно увеличить зарплаты руководителям вновь формируемых структур, сохранив зарплаты исполнителям, сразу создаст конфликтную ситуацию в рабочих коллективах, а планируемые 211 млн рублей на содержание управленческого аппарата равны стоимости строительства одного детского сада.

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На такое заявление первому вице-губернатору пришлось повысить голос и призвать Игоря Чемериса не передёргивать факты.

«Я никогда не заявляла, что мы не будем строить по одному детскому саду в угоду только чиновникам. Я ещё раз повторяю, что дополнительных финансовых ресурсов мы привлекать на эти цели не будем. Я категорически не согласна в том, что нужно сохранять уравниловку. Уравниловка зарплат приводит именно к тем результатам, которые есть сегодня. Мы должны поставить на ключевые посты тех людей, которые будут отвечать за целевые показатели. К сожалению, не все ещё понимают, как нам реализовывать национальные проекты. Все считают, что нужно освоить деньги и на этом мы достигнем результата», — сказала Вера Щербина.

Депутат краевой думы от КПРФ Владимир Гришуков призвал вернуться к системе государственного управления, какая была при СССР, предложив изменить её не только в Приморье, но и во всей стране.

Депутат от КПРФ Анатолий Долгачёв, являющийся председателем оппозиционной фракции, с готовностью поддержал инициативу губернатора о формировании правительства вместо администрации, назвав «мажором» бывшего губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина пообещала значительно повысить зарплату ключевым чиновникам после преобразования краевой администрации в правительство, объясняя это желанием повысить тем самым и их степень ответственности за выполняемую работу.