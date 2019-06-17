Чиновникам Приморья повысят зарплату: расходы вырастут на 211 млн рублей

Владивосток, , 11:40 — REGNUM Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина пообещала повысить зарплаты чиновникам после переформирования администрации края в правительство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вера Щербина напомнила, что в Приморье сейчас проходят мероприятия, целью которых является реорганизация администрации края в правительство. Для этого будет изменён Устав Приморского края, а новая структура должна заработать с началом 2020 года.

«Изменения Устава будут отправлены на рассмотрение в Законодательное собрание региона. При новой системе руководить правительством будет губернатор края, а в полномочия председателя будет входить организация этого правительства», — цитирует Веру Щербину ИА «Восток-Медиа».

Изменение названия главной управленческой структуры Приморья ожидаемо повлечёт за собой и изменение названий нижестоящих ведомств. Так, некоторые департаменты станут министерствами, и директора департаментов станут министрами. Им Вера Щербина пообещала значительное увеличение заработной платы.

«Заработная плата министрам будет увеличена, но это произойдёт за счёт сокращения других расходов и штата сотрудников», — рассказала заместитель губернатора Приморья.

Щербина рассказала, что смысл повышения зарплат состоит в том, чтобы привлечь в Приморье грамотных специалистов.

«Вся задумка была в том, чтобы поднять заработную плату тем, с кого мы спрашиваем, чтобы найти на рынке конкурентоспособных специалистов», — пояснила первый вице-губернатор.

Известно, что губернатор Приморья Олег Кожемяко уже проговорился, кого он видит председателем правительства Приморья: на это место, по его мнению, ожидаемо подходит Вера Щербина, которая уже занимала аналогичную должность в правительстве Сахалина, работая там рука об руку с Олегом Кожемяко и «блестяще» зарекомендовала себя в «сокращении других расходов».

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Сведения о доходах и расходах региональных чиновников, находящиеся в открытом доступе, показывают, что Вера Щербина, занимая на Сахалине должность председателя областного правительства, в 2016 году получила доход в размере 10,19 млн рублей, а в 2017 году получила доход в размере 9,59 млн рублей. Это примерно в 13 раз выше средней зарплаты на Сахалине, которая в те годы составляла порядка 65 тыс. рублей. За 2018 год Вера Щербина задекларировала доход в сумме 14,2 млн рублей.

Согласно принятому на Сахалине закону о пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные должности Сахалинской области, всего год пребывания на руководящей должности в правительстве региона, гарантировал чиновнику право на получение пенсии в размере 50% от своего должностного оклада, а проработав всего три года, мог получать пенсию в размере 75% от своего оклада.

В начале 2018 года Вера Щербина, прощупывая возможные пути экономии и сокращения расходов областного бюджета, предложила лишить «северной» надбавки к пенсии тех прописанных на Сахалине пенсионеров, которые живут у родственников на материке. Это предложение вызвало бурю негодования, чуть было не вылившуюся в публичные акции протеста. Гасить народные волнения пришлось лично губернатору. Наблюдатели высказывали мнение, что в той ситуации Щербине была предоставлена роль всего лишь «говорящей головы», которая озвучила очень больной вопрос относительно «сокращения расходов бюджета», с помощью которого руководство Сахалина изучило настроения в обществе без ущерба для губернаторского рейтинга.

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Сегодня Вера Щербина говорит о повышении и без того весьма высоких чиновничьих зарплат. Так откуда деньги при дефицитном бюджете?

Как известно, Минфин запретил региональным властям нести дополнительные затраты на структурные преобразования, подобные тому, которые намечено провести в Приморье.

«Мне сейчас подсчитали, что где-то у нас на 211 млн рублей будет больше расходов в связи с тем, что у нас будут лица, замещающие госдолжности. Но мы эти 211 млн ищем внутри себя, за счёт сокращения некоторых расходов и сокращения штатов. У нас вакансий очень много», — привело ТАСС слова Веры Щербины.

Эксперты, говоря о переформировании краевой администрации в правительство, вспоминают не только о требуемых на это затратах, но и о нерешённых финансовых проблемах в Приморье, имеющем дефицитный бюджет. Говорят о настоящей катастрофе в части обслуживания и ремонта мостов, серьёзным образом снижающей транспортную доступность во многие территории Приморья. Говорят о вопросах, которые начинают накапливаться в связи с предстоящим переездом управленческих структур из Хабаровска во Владивосток связанных с переносом столицы ДФО. Упоминают об отсутствии ощутимого результата деятельности Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и подведомственных структур.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморского края сразу в трёх чтениях утвердили корректировку регионального бюджета на 2019 год. Дефицит бюджета увеличен до предельно возможного показателя — 15 млрд рублей. Дополнительные расходы предусмотрены на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, сельское хозяйство и экономику, лесное, дорожное хозяйство, транспорт, ЖКХ.