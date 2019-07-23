Мехико, 23 июля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не доверяет новому экономическому прогнозу МВФ, 23 июля передаёт агентство Reuters.

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«Они снова нас урезали?.. У меня нет особого доверия к этой организации» , — заявил президент на пресс-конференции в Мехико.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что «именно (МВФ) отправлял неолиберальных экономистов в Мексику», что, по его мнению, и является причиной затяжного экономического кризиса в стране.

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