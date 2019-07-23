Вашингтон, 23 июля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу уверен, что Китай в скором времени увеличит закупки сельскохозяйственной продукции США, 23 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы очень надеемся, что Китай скоро начнет закупать сельскохозяйственную продукцию — во-первых, в рамках общей сделки, и, во-вторых, в качестве жеста доброй воли» , — заявил Кадлоу журналистам.

Кадлоу отметил, что у него «нет гарантий», однако он ожидает «позитивных новостей» с предстоящих переговоров в Пекине.

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