Вашингтон, 23 июля, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) резко пересмотрел прогноз роста экономики для стран Латинской Америки, 23 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

Согласно новому прогнозу МВФ, средний рост экономики латиноамериканских государств в 2019 году составит 0,6%. В апреле 2019 года МВФ прогнозировал рост экономик стран Латинской Америки в текущем году на 1,4%.

В частности, оценка роста для экономики Бразилии в 2019 году была снижена с 2,1% до 0,8%, для экономики Мексики — с 1,6% до 0,9%. МВФ также ожидает «углубления рецессии» в Аргентине и сокращения экономики Венесуэлы на 35%.

Читайте также: МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019−2020 годы