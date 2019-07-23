Москва, 23 июля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановую проверку всех детских лагерей и баз отдыха после трагедии в Хабаровском крае.

27.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС в детском лагере под Хабаровском

Зиничев поручил органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

По его словам, такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок. Глава ведомства также поручил принять самые жесткие меры не только в отношении собственников, но и должностных лиц, ответственных за безопасность.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае унёс жизни четырёх детей. 11-летняя девочка умерла во время ЧП. Ещё трое детей позднее скончались в больнице, куда были доставлены в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поручил проверить все палаточные лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.

«Нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы — это в целом абсолютно недопустимо», — заявил Медведев.

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