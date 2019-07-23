Вашингтон, 23 июля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании. Он отлично справится», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 июля, Джонсон выиграл выборы и занял пост главы правящей британской Консервативной партии. Его назначение премьер-министром состоится 24 июля.

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