Лондон, , 14:46 — REGNUM

Ожидать каких-либо серьезных изменений в отношениях Великобритании и России невозможно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 июля, политолог Валентин Бианки, комментируя предстоящее назначение Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании.

Как сообщалось ранее, Джонсон выиграл выборы и занял пост главы Консервативной партии. Его назначение премьер-министром состоится 24 июля.

«Ожидать от этого назначения каких-либо ощутимых подвижек в двусторонних отношениях с Россией не приходится. Подвижек не будет ни в ту, ни в другую сторону, не будет ни потепления, ни заметного усугубления конфликта. Вряд ли Джонсон будет выводить отношения с Россией на первый план. На первом плане у них сейчас Brexit.

Единственная особенность заключается в том, что выход Великобритании из ЕС будет формально означать и ее выход из санкционного режима. Вероятно, те же самые санкции в определенный момент будут продублированы на национальном уровне, что потребует некоторого привлечения внимания к этой теме. Но по сути ничего не изменится», — отметил Валентин Бианки.