Лос-Анджелес, США, 23 июля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В США полиция после автомобильной погони арестовала мужчину, который выглядел как известный злодей комиксов DC Джокер. Видео погони было опубликовано 22 июля на YouTube-канале CBS Evening News.

Погоня за «Джокером»

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), чернокожий мужчина, одетый в костюм и маску Джокера привлек внимание сотрудников правоохранительных органов тем, что высунулся из люка автомобиля и стал показывать неприличные жесты.

Впоследствии «Джокер» попытался спастись от погони, но потерпел фиаско. В какой-то момент он вышел из машины и дошел до ближайшего пляжа, где попытался помочь «закопать» в песке одного из отдыхающих. После чего сдался полиции. Известно, что ему предъявлено обвинение в агрессивном вождении и отказе остановиться.

Читайте также: Новый «Джокер» Тодда Филиппса не будет фильмом по комиксам

Напомним, 4 октября 2019 года состоится премьера кинокомикса «Джокер», главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс. Ранее режиссера Тодд Филлипс сообщил журналистам, что его картина не будет основана на ранее выпущенных комиксах, она расскажет им совершенно новую историю.