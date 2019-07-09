Лос-Анджелес, США, 9 июля 2019, 14:38 — REGNUM
Предстоящая картина «Джокер» с Хоакином Фениксом не будет основана на комиксах. Об этом 8 июля сообщил британский журнал Empire со ссылкой на режиссёра Тодда Филиппса.
Сюжет будущего кинокомикса расскажет совершенно новую историю о том, как на свет появился один из самых известных злодеев вселенной DC.
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Напомним, в США премьера будущего кинокомикса состоится 4 октября 2019 года. Российские зрители смогут увидеть фильм уже 3 октября.
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