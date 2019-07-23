Москва, 23 июля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проверить все палаточные лагеря, аналогичные сгоревшему на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Об этом Медведев заявил 23 июля на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы — это в целом абсолютно недопустимо», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе вспыхнул 23 июля около трёх часов утра по местному времени. Полностью сгорели 20 палаток.

Всего в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет. В результате пожара погибли, по последним данным, три ребенка, ещё трое детей в тяжелом состоянии попали в реанимацию.

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