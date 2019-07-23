Москва, 23 июля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил руководству Москвы и Архангельской области учесть мнение населения по поводу строительства мусорного полигона в Шиесе. Поручение содержится в перечне по итогам медиафорума ОНФ, опубликованном на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Главы регионов Сергей Собянин и Игорь Орлов назначены ответственными. Как следует из документа, они должны до 1 сентября представить президенту доклад о выполнении этого поручения.

«Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учёт мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов», — говорится в тексте.

Подробнее о дискуссии на медиафоруме ОНФ читайте в материале ИА REGNUM Путин заметил методы Собянина. И не одобряет