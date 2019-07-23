Иокогама, Япония, 23 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Японская компания Nissan выпустила очередной тизер кроссовера Juke нового поколения. Об этом 23 июля сообщает издание Motor1.

Motor1 Кроссовера Nissan Juke

Судя по изображению внедорожник сохранит свой экстравагантный дизайн. Это один из козырей автомобиля, который предопределил его успех среди автолюбителей. И видимо отказываться от этой «фишки» в Nissan не собираются.

По силуэту автомобиля на тизере можно сделать вывод, что передние крылья нового Juke станут более крупными и массивными, а его крыша получит две выпуклости. Эти новшества делают внешний вид Nissan Juke более спортивным.

Ожидается, что новый Juke построят на одной из версий модульной платформы CMF-B, которая уже легла в основу Renault Clio. Моторная линейка станет еще шире, чем прежде. В неё войдут два компактных бензиновых турбированных мотора объёмом 1,0 и 1,3 л, а также 1,5-литровый дизельный двигатель. Ожидается, что в гамме моторов Juke будет и самый мощный двигатель — турбированный 1,6-литровый V4 мощностью более 200 л. с. Кроме того, со временем новую генерацию Juke снабдят гибридной установкой.

Покажут новый Nissan Juke на специальном мероприятие 3 сентября 2019 года, а продажи авто стартуют до конца этого года.

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