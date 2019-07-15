Иокогама, Япония, , 14:22 — REGNUM

Японская компания Nissan опубликовала первый тизер последнего поколения Juke на новой модульной платформе CMF-B. Об этом сообщает сайт Autocar.

Тизер Nissan Juke второго поколения Iz.ru

На изображении видна передняя оптика и часть радиаторной решётки. Судя по тизеру, машина будет иметь очень узкие светодиодные фары, фирменную решетку радиатора и специальные защитные накладки на колесные арки.

Сообщается, что авто второго поколения построено на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family). Она создана инженерами автокомпаний Nissan и Renault.

Линейка моторов Nissan Juke состоит из двух бензиновых двигателей объемом 1 и 1,6-литрового, а также 1,5-литрового дизельного агрегата. Автопроизводители также планируют выпускать версии «Жука» с гибридной силовой установкой.

Премьера авто пройдёт 3 сентября 2019 года. Однако на авторынке новый Nissan Juke появится в начале 2020 года.

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