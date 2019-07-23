Благовещенск, 23 июля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В Селемджинском районе Приамурья в результате продолжительных ливней затопило шахту Маломырского рудника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Petrographica.ru Маломырский рудник

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При поступлении воды все 23 горняка, находившиеся под землёй, были выведены на поверхность. Пострадавших нет, сообщили в областном МЧС.

Из открытых источников известно, что ООО «Маломырский рудник» согласно ОКВЭД занимается добычей руд и песков драгоценных металлов платиновой группы.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей в Приамурье была размыта федеральная трасса «Амур», в образовавшийся провал попал легковой автомобиль, водитель и пассажирка были госпитализированы.