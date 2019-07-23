Хабаровск, 23 июля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Уголовное дело о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае передано в центральный аппарат СКР, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

«Бастрыкин потребовал дать принципиальную юридическую оценку произошедшему, установить круг виновных лиц, причины, способствовавшие совершению преступления», — сообщает пресс-служба СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в загородном лагере отдыха для детей «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул ночью 23 июля. В результате пожара, по предварительным данным, погибла одна девочка, девять человек пострадали, среди которых четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего палаточный лагерь состоял из 26 палаток, в которых находились 189 детей. По данным контрольных и надзорных ведомств, разрешение на работу лагеря выдавалось только на стационарные сооружения — коттеджи.

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