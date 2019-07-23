Иркутск, 23 июля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Обстановка с природными пожарами на территории Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. На сегодня, 23 июля, действующими в Приангарье остаются 44 пожара на площади 73 142 га, в том числе 69 172 га, покрытых лесом, сообщает сайт регионального правительства.

Лесной пожар

Помимо этого, в области на сегодняшний день действует ещё 44 возгорания на территории в 252 034 га, которые в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов не будут потушены. Причём площадь лесных пожаров составляет 237 857 га.

На этом фоне совсем уж скромно выглядит информация о потушенных пожарах. Всего за сутки 21 июля в Приангарье было ликвидировано два пожара. Их площадь составила 72 га, в том числе 50 га, покрытых лесом. Ещё 10 очагов общей площадью 24 782 га находятся в локализированном состоянии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабы природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае приняли угрожающие масштабы. Суммарно в этих двух регионах, по данным на утро 22 июля, действовало более 200 пожаров общей площадью более 900 тысяч гектаров. Их дымовые шлейфы уже достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.

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И, судя по прогнозам специалистов, в ближайшие двое суток ситуация может только ухудшиться. Вплоть до 25 июля на территории Красноярского края и Иркутской области ожидается дефицит осадков и сохранится жаркая до +30°С погода. А учитывая вероятность усиления ветровой нагрузки (до 17−19 м/ c) и грозы в Приангарье, не исключены новые очаги природных пожаров.

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