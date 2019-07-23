Иркутск, , 06:37 — REGNUM

Масштабы природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае приняли угрожающие масштабы. Суммарно в этих двух регионах, по данным на утро 22 июля, действовало более 200 пожаров общей площадью более 900 тысяч гектаров. Причём, поскольку большая часть возгораний находится в труднодоступных районах и вдали от населённых пунктов, они не будут потушены. Хотя, судя по данным, обозначенным на сайте СБУ «Авиалесохрана», ситуация в ближайшие два дня может ещё более ухудшиться, переаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вплоть до 25 июля на территории Красноярского края и Иркутской области ожидается дефицит осадков и сохранится жаркая до +30°С погода. А учитывая вероятность усиления ветровой нагрузки (до 17−19 м/ c) и грозы в Приангарье, не исключены новые очаги природных пожаров.

В связи с этим оперативный штаб Рослесхоза поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области обеспечить наращивание сил и средств для тушения лесных пожаров. Речь идёт, в том числе, о дополнительном привлечении межрегиональных лесопожарных сил и средств, а также ресурсов арендаторов лесных участков.

«В целях минимизации задымления населенных пунктов и недопущения превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, региональным лесным ведомствам поручено провести оперативную оценку динамики и характера действия пожаров в зонах контроля, по которым региональными Комиссиями ЧС и ПБ приняты решения о приостановке их тушения. В случае неблагоприятных прогнозов по дальнейшему развитию таких пожаров, принять все возможные меры по снижению интенсивности их распространения». СБУ «Авиалесохрана»

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за массовых пожаров дымовые шлейфы уже достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.

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