Владивосток, 23 июля, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может быть назначен на должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Нынешний полпред Юрий Трутнев в последнее время заметно снизил публичную активность, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев и Олег Кожемяко

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Депутат рассказал, что в среде дальневосточных политологов давно обсуждается вопрос замены Юрия Трутнева более активным Олегом Кожемяко.

«Ряд политологов отмечают странную закономерность: публичные выступления Олега Кожемяко часто носят не региональный, а общедальневосточный характер. Если посмотреть в прошлое, то мы увидим, что Кожемяко в разные годы возглавлял целый ряд субъектов Дальнего Востока, и соответственно, глубоко понимает сущность происходящих здесь событий. А в условиях заметного снижения публичной активности Юрия Трутнева, политологи заговорили о возможности его отставки с назначением на должность полпреда Олега Кожемяко. Я не исключаю, что такой вариант рассматривается Кремлём. Однако, с точки зрения приморцев, в настоящее время этот вариант событий только навредит региону, так как уход Кожемяко из Приморья повлечёт за собой внеочередную выборную кампанию, незапланированные траты бюджета. Кроме того, под вопросом окажутся те реформы, которые запустил в Приморье Олег Кожемяко: муниципальную, управленческую, на реализацию которых необходимо, как минимум, ещё год-полтора», — рассказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев провел в Бурятии совещание, посвященное социальному развитию центров экономического роста, на котором полпред президента в ДФО признал, что невозможно одномоментно поднять социалку на всех территориях, из-за чего приходится в первую очередь заниматься теми территориями, где запущены серьёзные экономическое проекты.