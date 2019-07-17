Хабаровск, , 07:32 — REGNUM

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что необходимо взять под контроль освоение лесов на Дальнем Востоке. Он также заявил, что для ДФО должны быть разработаны механизмы оценки эффективности проектов в сфере деревопереработки. Соответствующие поручения полпред дал министерствам и ведомствам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поручения полпредом были даны по итогам посещения лесоперерабатывающих предприятий Хилокского района Забайкальского края. В проверке предприятий приняли участие также глава Минвостокразвития Александр Козлов, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов, представители ФСБ РФ, МВД РФ, Генеральной прокуратуры России.

Полпред президента в ДФО отметил, что правительством РФ принят ряд мер для повышения степени переработки древесины. Если в 2018 году пошлина на вывоз круглого леса составляла 25%, то в 2019 года она уже составила 40%, в 2020 году составит 60%, а в 2021-м — 80%. Российские власти фактически ввели запретительные меры на вывоз круглого леса за рубеж.

«Эти меры направлены на то, чтобы лес перерабатывался на территории нашей страны, а не вывозился за границу. Экспорт круглого леса становится нерентабельным. Мы рассчитываем, что будет увеличиваться процент переработки древесины, что она будет перерабатываться на территории Российской Федерации, российского Дальнего Востока. Пока этого не происходит», — сказал Трутнев.

Полпред также отметил, что предприятия, осуществляющие переработку древесины, получают право на применение экспортной пошлины в размере 6,5%.

Проверка забайкальских предприятий показала недостаток контроля за выполнением принятых властями решений.

По информации регионального минприроды, ущерб от незаконной вырубки лесов в крае с 2016 по 2019 год вырос более чем в два раза. Общая сумма ущерба за указанный период превысила 550 млн рублей.

Растёт и объём незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тыс. кубометров, а в 2019 году уже — 52,6 тыс.

С 2016 по 2018 год в регионе фиксировалось по 800—900 преступлений в сфере незаконной заготовки древесины ежегодно.

Трутнев поручил подключиться к контролю за проектами по освоению леса главам дальневосточных регионов.

Юрий Трутнев «Губернаторам надо принять меры для того, чтобы разобраться в ситуации с лесом. Вектор один — надо увеличивать объём внутренней переработки. Пошлину мы уже повысили. Просто пилить лес уже очень невыгодно. Но для того чтобы повышение пошлин привело к строительству предприятия по глубокой переработке, сделать нужно ещё немало. Прошу губернаторов провести анализ всех участков, где занимаются лесозаготовкой, оценить эффективность предприятий. У нас много запросов от отечественных и зарубежных инвесторов по переработке леса. Пока переработка составляет 1,7% от вырубки. Это значит, что остальные можно и нужно распределять по деревоперерабатывающим предприятиям».

Юрий Трутнев подчеркнул, что отдельное внимание должно быть уделено восстановлению лесов: не только пилить, но и сажать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае лесная отрасль пока демонстрирует лишь грандиозные провалы, закрывающиеся предприятия, уголовные дела и рост безработицы. Лесной комплекс мирового уровня «Аркаим» влачит жалкое существование с новым собственником, к которому он отошёл за долги, другой крупный игрок «Азия Лес» также сокращает и работу, и работников: генеральный директор компании стал фигурантом уголовного дела.