Лондон, 22 июля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Ассоциация пилотов British Airways проголосовала за проведение всеобщей забастовки из-за недовольства уровнем зарплат, 22 июля передает агентство Associated Press.

British Airways

По решению профсоюза, забастовка начнется уже в ближайшее время, что может сильно отразиться на прибыли авиакомпании в туристический сезон.

«Мы не хотели доставлять неудобства нашим клиентам и ранее пытались решить этот вопрос путем переговоров, с ноября прошлого года» , — пояснил лидер профсоюза Брайан Страттон.

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