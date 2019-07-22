Пилоты British Airways объявили забастовку
Лондон, 22 июля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Ассоциация пилотов British Airways проголосовала за проведение всеобщей забастовки из-за недовольства уровнем зарплат, 22 июля передает агентство Associated Press.
British Airways
По решению профсоюза, забастовка начнется уже в ближайшее время, что может сильно отразиться на прибыли авиакомпании в туристический сезон.
«Мы не хотели доставлять неудобства нашим клиентам и ранее пытались решить этот вопрос путем переговоров, с ноября прошлого года», — пояснил лидер профсоюза Брайан Страттон.
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