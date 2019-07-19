Хараре, , 15:55 — REGNUM

Работники государственного сектора Зимбабве в четверг, 18 июля, приняли предложенный правительством проект повышения зарплат, тем самым предотвратив разрушительную забастовку в стране, столкнувшейся с худшим экономическим кризисом за десятилетие, передает информационное агентство Reuters.

Во вторник, 16 июля, рабочие пригрозили начать забастовку в том случае, если государство не повысит заработную плату минимум до 475 долларов США в месяц. Эта мера, по их словам, будет соответствовать огромной инфляции.

После переговоров, которые прошли в четверг, 18 июля, Конфедерация профсоюзов работников государственного сочло приемлемым улучшенное предложение правительства.

«Путем дальнейших переговоров и диалога мы добились того, чтобы правительство выплатило каждому гражданскому служащему сумму в размере 400 долларов Зимбабве (45 долларов США) в качестве единовременной выплаты вместе с зарплатой в июле, независимо от должности», — говорится в заявлении союза.

Профсоюз заявил, что продолжит переговоры с правительством об очередном повышении заработной платы, которое вступит в силу в августе.

Рост потребительских цен в связи с инфляцией, которая достигла десятилетнего максимума в 175,66% в июне, подорвал доходы и усугубил экономический кризис, характеризующийся нехваткой иностранной валюты, топлива и электроэнергии.

Президент Эммерсон Мнангагва пришел к власти после свержения Роберта Мугабе в ходе переворота в ноябре 2017 года, сделал экономическое возрождение своим главным приоритетом. Однако надежды на быстрые улучшения были разбиты возросшей инфляцией и нехваткой основных товаров.

Правительство Мнангагвы, находящееся в трудном положении из-за засушливого сельскохозяйственного сезона, также борется с кризисом в электроэнергетике, который привел к ежедневным отключениям электроэнергии. продолжающимся в течение 18 часов.

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