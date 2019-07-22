Владивосток, 22 июля, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Из-за перелива воды через проезжую часть, дорога между населёнными пунктами Сокольчи и Валентин перекрыта для легкового транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС Приморья.

lauraelizabeth Тайфун

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В результате выпадения большого количества осадков в Лазовском районе Приморья на участке автомобильной дороги Сокольчи — Черноручье — Валентин — Глазовка произошёл перелив воды через полотно дороги местного значения. В Центре управления кризисными ситуациями было принято решение ограничить движение автомобильного транспорта через затопленные участки дорог. Ограничение было установлено в отношении легковых автомобилей, для грузовых автомобилей движение не ограничено.

Для устранения аварийной ситуации, выполнения водопропуска и укрепления дорожного полотна на месте работает бригада «Примавтодора», дежурят сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в МЧС, связь с населёнными пунктами не прерывалась, население обеспечено продовольствием и медикаментами, подтопленных придомовых участков нет, электроснабжение не нарушалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье вышел тайфун «Данас», который, как ожидалось, должен был принести до двухмесячной нормы осадков, из-за чего в крае было объявлено штормовое предупреждение.